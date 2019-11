Die Ermittlungsbehörde veröffentlichte am Dienstag Telefonmitschnitte, auf denen ein enger Berater von Wladimir Putin zu hören sein soll.

International 1

Abschuss von Flug MH17: Ermittler belasten Russland schwer

Die Ermittlungsbehörde veröffentlichte am Dienstag Telefonmitschnitte, auf denen ein enger Berater von Wladimir Putin zu hören sein soll.

(dpa) - Im Fall der abgeschossenen malaysischen Passagiermaschine MH17 haben Ermittler in den Niederlanden neue schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben. Die Verbindungen zwischen der Führung der Separatisten und Russland seien enger als bisher bekannt, sagte Ermittler Andy Kraag vom internationalen Untersuchungsteam JIT in einer Videobotschaft.

Das JIT veröffentlichte am Donnerstag Telefonmitschnitte, auf denen unter anderem Wladislaw Surkow, ein enger Berater von Kremlchef Wladimir Putin, zu hören sein soll.

Kraag rief Zeugen auf, sich bei den Ermittlern zu melden. Russland bestreitet vehement, etwas mit dem Abschuss der MH17 am 17. Juli 2014 zu tun zu haben.

Familie aus Luxemburg unter den Opfern: MH17 wurde von Buk-Rakete abgeschossen Das malaysische Passagierflugzeug MH17 ist im vergangenen Jahr über der Ostukraine von einer Luftabwehrrakete vom Typ Buk abgeschossen worden. Dies bestätigte der niederländische Sicherheitsrat.

Damals starben alle 298 Menschen an Bord. Auch eine vierköpfige Familie aus dem luxemburgischen Roeser saß in dem Flugzeug, das von Amsterdam aus nach Kuala Lumpur unterwegs war und in der Donbass-Region abgeschossen wurde.

Russland weist neue Vorwürfe zurück

Das russische Außenministerium hat neue schwere Vorwürfe zum Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 zurückgewiesen. "Das Urteil war gleich gefällt worden. Alles andere bedeutet eine Anpassung des Materials an das Urteil", sagte Sprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge.

Das nun vorgelegte Material solle lediglich "die Taktik der Anklage" belegen. Die vom internationalen Untersuchungsteam JIT vorgelegten Informationen müssten nun von Experten überprüft werden.