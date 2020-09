Abkommen im Weißen Haus: Kein Friede ohne Palästina

Das Weiße Haus feiert die Abkommen zwischen Israel, den Emiraten und Bahrain zu Recht als historischen Moment. Doch ohne die Zwei-Staaten-Lösung wird es im Nahen Osten keine Ruhe geben.

Der Stolz ist Benjamin Netanjahu anzumerken. „Wir haben jetzt zwei historische Friedensabkommen mit zwei arabischen Ländern, die in einem Monat geschlossen wurden“, sagte der israelische Premierminister jüngst. Unter dem Slogan „Peace In The Middle East“, Friede im Nahen Osten, wurden die Abkommen gefeiert – und zweifellos sind die gestern unterzeichneten Vereinbarungen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain historisch.

Trotz permanenter diplomatischer Anstrengungen zahlreicher Parteien hatte sich im Nahen Osten jahrzehntelang wenig in Sachen Friedensverhandlungen getan ...