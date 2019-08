Die Rodungen im Regenwald von Brasilien nehmen eklatante Ausmaße an. Doch Präsident Bolsonaro hält die Zahlen für Schwindel.

Abholzung am Amazonas hat sich nahezu vervierfacht

(KNA) - Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet nimmt rasant zu. Im Juli wurden 2.255 Quadratkilometer Wald gerodet, ein Anstieg von 278 Prozent gegenüber dem Juli 2018, berichten lokale Medien.

Präsident Jair Messias Bolsonaro hatte die alarmierenden Zahlen zuletzt als Lügen bezeichnet und die Führung der staatlichen Behörde ausgewechselt, die die Abholzung misst. Bereits im Juni hatte das staatliche Forschungsinstitut Inpe einen Anstieg der Abholzung von 88 Prozent ermittelt.

5 Ein Archivfoto zeigt illegale Rodungen im Amazonas-Gebiet von Brasilien. Die Regierung des größten südamerikanischen Landes geriet zuletzt wegen der zunehmenden Abholzung im Regenwald in die Kritik. Foto: AFP/Raphael Alves

um weitere Bilder zu sehen. Ein Archivfoto zeigt illegale Rodungen im Amazonas-Gebiet von Brasilien. Die Regierung des größten südamerikanischen Landes geriet zuletzt wegen der zunehmenden Abholzung im Regenwald in die Kritik. Foto: AFP/Raphael Alves Das vom staatlichen Institut für Weltraumforschung - kurz INPE - zur Verfügung gestellte Bild zeigt abgeholzte Zonen im Amazonasgebiet von Humaita im Juli 2019. Foto: INPE/dpa INPE teilte auf Basis der Satellitenbilder mit, dass die Abholzung in Brasilien im Juni um 88 Prozent und im Juli um 212 Prozent zugenommen habe. Foto: INPE/dpa Die Regierung des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro nannte die Angaben irreführend und warf der Weltraumagentur vor, im Dienste von Umweltschutzorganisationen zu stehen. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/dpa/Agencia Das Bild zeigt in Gelb eine bis Juli 2018 abgeholzte Fläche (29,7 Hektar) und in Rot die abgeholzte Fläche bis Juli 2019 (120,2 Hektar Fläche). Foto: INPE/dpa

Bolsonaro hatte Institutsleiter Ricardo Galvao daraufhin scharf kritisiert. Die Daten an die Presse weiterzugeben sei unverantwortlich und schade dem Image Brasiliens, so Bolsonaro. Sein Gefühl sage ihm zudem, dass die Zahlen nicht stimmen könnten. Am vergangenen Freitag wurde Galvao schließlich entlassen.

Daten werden erst nach Freigabe publiziert

Zu Beginn dieser Woche wurde der Nachfolger vorgestellt. Darcton Damiao, ein Militär, kündigte an, zukünftig hohe Abholzungszahlen erst einmal an Bolsonaro und das Umweltministerium weiterzuleiten, bevor die Daten publiziert werden. Bisher werden die Daten automatisch online gestellt und sind für jedermann einsehbar. Damiao betonte in einem Interview, dass er sich noch keine Meinung über den globalen Klimawandel gebildet habe. Er könne nicht sagen, ob es Beweise für eine Erderwärmung gebe oder nicht.



Bolsonaro sowie Außenminister Ernesto Araujo gelten als Leugner des Klimawandels; das Institut Inpe galt bisher jedoch weltweit als renommiertes Klimainstitut. Brasiliens Regierung ist zuletzt wegen der zunehmenden Abholzung in die Kritik geraten. So berichtete das Wirtschaftsmagazin "The Economist" breit über das Thema Abholzung am Amazonas und kritisierte Bolsonaro für mangelnden Umweltschutz. Auch europäische Regierungen, vor allem Frankreich und Deutschland, übten Kritik an Brasilien.