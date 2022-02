Die Orpea-Gruppe, die auch in Luxemburg eine Pflegeeinrichtung eröffnen will, soll in französischen Altersheimen Menschen misshandelt haben.

International 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Missstände in Frankreich

Abgezählte Windeln und rationierter Zwieback in Altersheimen

Die Orpea-Gruppe, die auch in Luxemburg eine Pflegeeinrichtung eröffnen will, soll in französischen Altersheimen Menschen misshandelt haben.