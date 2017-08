(dpa) - Wenige Wochen vor der Bundestagswahl und fünf Monate vor der nächsten Landtagswahl steht das deutsche Bundesland Niedersachsen womöglich vor einem Regierungswechsel.



Mit dem Austritt der bisherigen Grünen-Abgeordneten Elke Twesten aus ihrer Fraktion verlor die rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag ihre Mehrheit an die christlich-liberale Opposition. CDU-Fraktionschef Björn Thümler will seinen Abgeordneten empfehlen, Twesten aufzunehmen.

Weil sprach sich am Freitag für eine rasche Neuwahl des Landtags aus, will aber nicht zurücktreten. Die neue Mehrheit könnte ihn aber stürzen.

Rot-Grün hatte nach einem hauchdünnen Sieg bei der Wahl 2013 eine christlich-liberale Landesregierung abgelöst. Bisher hatten SPD und Grüne zusammen 69 Sitze, CDU und FDP 68. Mit Twestens Wechsel dreht sich das Verhältnis um.

Niedersachsen ist eines der größten deutschen Bundesländer. Twesten begründete ihren Schritt damit, dass sie für die Landtagswahl am 14. Januar 2018 in ihrem Wahlkreis nicht wieder nominiert worden sei. „Ich sehe meine politische Zukunft in der CDU“, sagte sie am Freitag in Hannover.

Thümler sagte, die rot-grüne Landesregierung müsse jetzt entscheiden, ob sie in dieser Situation ohne Mehrheit weiter regieren könne. Die CDU-Fraktion werde voraussichtlich am Dienstag über ihr weiteres Vorgehen entscheiden.

Die Landesverfassung sieht die Möglichkeit vor, dass der Landtag dem Ministerpräsidenten das Vertrauen entzieht und einen Nachfolger wählt. Die Grünen forderten die abtrünnige Abgeordnete zur Rückgabe ihres Mandats auf.

Die jüngste Entwicklung in Niedersachsen sieben Wochen vor der nationalen Wahl folgt einer Serie von Rückschlägen für Sozialdemokraten und Grüne in Deutschland.

Im Mai waren bereits die rot-grüne Koalition im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen und die „Küsten-Koalition“ in Schleswig-Holstein (SPD, Grüne, Dänenpartei) abgewählt worden.

Bei der Wahl im Saarland im März verlor die SPD Stimmen, und die Grünen flogen aus dem Parlament.

In nationalen Umfragen liegt die SPD mit Kanzlerkandidat Martin Schulz weit abgeschlagen hinter den Christdemokraten von Kanzlerin Angela Merkel. Die Bundestagswahl findet am 24. September statt.