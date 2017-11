(dv) - Die Zugfahrt zwischen Luxemburg und Brüssel soll 2023 nur noch zwei Stunden und sechs Minuten dauern. Das habe der belgische Transportminister François Bellot der luxemburgischen Regierung versichert, so Premierminister Xavier Bettel nach einem gemeinsamen Treffen beider Regierungen am Donnerstagabend in Brüssel.

“Die belgische Regierung will in den nächsten vier Jahren 260 Millionen Euro investieren, um die Zugfahrt nach Brüssel bis 2023-2024 auf zwei Stunden und sechs Minuten zu verkürzen”, so Xavier Bettel nach dem Treffen.



Die Zuglinie zwischen Brüssel und Luxemburg sorgt regelmäßig für Kritik, da es um die drei Stunden dauert, um eine Strecke von lediglich 200 Kilometern zu fahren.