(dpa) - Kroatien will 2019 Mitglied des grenzkontrollfreien Schengen-Raums werden. „Wir sind sehr daran interessiert, alle technischen Kriterien zu erfüllen, um Schengen 2019 beizutreten“, sagte Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenković am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Dieser Beitritt habe für seine Regierung höchste Priorität.

Mit dem Schengen-Abkommen von 1985 wurden die ständigen Grenzkontrollen zwischen den beteiligten Staaten abgeschafft. Von den derzeit 28 EU-Staaten gehören nicht dazu Großbritannien, Irland, Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sich im September dafür stark gemacht, alle EU-Länder in das Abkommen aufzunehmen.