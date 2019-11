2019 haben bislang mindestens 44 Medienschaffende ihr Leben verloren. Dies da sie über Verbrechen berichteten.

900 Medienschaffende in zehn Jahren getötet

Berlin (KNA) Mehr als 900 Medienschaffende weltweit sind nach Angaben von Reporter ohne Grenzen in den vergangenen zehn Jahren wegen ihres Berufs getötet worden.



Mindestens 44 von ihnen verloren seit Beginn dieses Jahres ihr Leben, wie die Organisation am Internationalen Tag gegen Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten am Samstag mitteilte.



Die meisten Reporter stürben nicht in Kriegsgebieten, sondern in Ländern wie Mexiko, Kolumbien, Indien und den Philippinen. Sie hätten über organisierte Kriminalität, Korruption, Machtmissbrauch oder Menschenrechtsverletzungen berichtet.



Mehr als 90 Prozent dieser Verbrechen seien weltweit ungestraft geblieben. Reporter ohne Grenzen erneuerte die Forderung nach der Einsetzung eines UN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalisten. Er müsse direkt dem UN-Generalsekretär unterstehen und die Befugnis zu eigenständigen Untersuchungen haben, wenn Staaten nach Gewalttaten gegen Medienschaffende nicht ermittelten.