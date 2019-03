Ein US-Gericht wirft dem Iran Unterstützung der Terroristen vom 11. September 2001 vor. Nun befasste sich auch die Luxemburger Justiz mit dem Dossier.

9/11-Anschläge: Luxemburg lehnt US-Ersuchen ab

Das Bezirksgericht Luxemburg fällte am Mittwoch ein Urteil im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September 2001, das den Amerikanern nicht gefallen dürfte.



Opfer der Anschläge von 9/11 sollten nach dem Urteil eines New Yorker Gerichts vom Mai letzten Jahres durch den Iran entschädigt werden. Laut dem US-Urteil halfen iranische Kräfte den Terroristen und müssen den Hinterbliebenen darum Entschädigungen zahlen.



Das Luxemburger Gericht lehnte nun am Mittwoch ab, die Entscheidung - zum Beispiel durch Pfändung von Bankguthaben - in Luxemburg zu vollstrecken. Ein solches Pfändungsverfahren sei anhängig und werde Gegenstand einer späteren Entscheidung sein, teilte das Luxemburger Gericht mit.

Mit dem US-Urteil und dem Ersuchen um Amtshilfe befasst sich das Luxemburger Gericht in einer 160-seitigen Begründung.



Zum einen stellt das Gericht fest, dass die Regel, auf die sich das amerikanische Gericht berufen hatte, um die Immunität der Islamischen Republik Iran und der Zentralbank des Iran aufzuheben, nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sei.

Zum anderen seien auch nicht die Voraussetzungen erfüllt, um das US-Urteil im Ausland vollstrecken zu können: Einerseits waren den iranischen Beklagten nicht alle Elemente der Klage, die dem amerikanischen Gericht vorgelegt wurden, zur Kenntnis gebracht worden. Andererseits waren den verurteilten iranischen Parteien am Ende des Verfahrens nicht alle vom amerikanischen Gericht zur Begründung seiner Entscheidung angeführten Gründe mitgeteilt worden.

„Infolgedessen können die amerikanischen Urteile in Luxemburg nicht vollstreckbar gemacht werden“, so das Luxemburger Gericht.



In einem ähnlichen Fall waren zuvor iranische Guthaben bei Clearstream in Luxemburg beschlagnahmt worden. Im Januar 2018 wurde die Deutsche-Börse-Tochter in Luxemburg darum vom Iran verklagt. Teheran verlangt die Herausgabe von Vermögenswerten über rund 4,9 Milliarden US-Dollar zuzüglich Zinsen.

Hintergrund ist in diesem Fall ein seit vielen Jahren laufender Rechtsstreit in den USA über iranisches Vermögen, das ebenfalls wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung eingefroren und teils an Anschlagsopfer eines Bombenattentats auf einen Armee-Stützpunkt im Libanon im Oktober 1983 ausgezahlt werden soll.