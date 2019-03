Kaboul, Tachkent, Islamabad: trois stations d'un marathon asiatique de Jean Asselborn, qui plus de trois jours durant l'a mené dans une région notoirement « compliquée ». Ci-dessous, étape par étape, un récit de la course et l'observation du coureur à l'oeuvre.

International 4 9 Min.

84 heures dans la vie de Jean Asselborn

Gaston CARRE Kaboul, Tachkent, Islamabad: trois stations d'un marathon asiatique de Jean Asselborn, qui plus de trois jours durant l'a mené dans une région notoirement « compliquée ». Ci-dessous, étape par étape, un récit de la course et l'observation du coureur à l'oeuvre.

Lundi soir Embarquement au Findel. Dans un avion de l'armée belge. Destination : Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord afghan. L'avion n'étant pas autorisé à y stationner, il reprendra son vol pour se poser à Tachkent, en Ouzbékistan, avant de revenir le lendemain à Mazar pour nous y mener à notre tour. Un voyage ministériel, en Asie surtout, et en trois pays différents, est une affaire complexe, dont l'organisation a mis à rude épreuve l'équipe ministérielle en charge de l'aventure ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.