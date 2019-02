Wieder sorgt ein antisemitischer Akt für Aufsehen in Frankreich. In einer kleinen Gemeinde nordwestlich von Straßburg wurden Dutzende Gräber eines jüdischen Friedhofs mit Hakenkreuzen besprüht.

80 jüdische Gräber im Elsass geschändet

Wieder sorgt ein antisemitischer Akt für Aufsehen in Frankreich. In einer kleinen Gemeinde nordwestlich von Straßburg wurden Dutzende Gräber eines jüdischen Friedhofs mit Hakenkreuzen besprüht.

(dpa/jt) - Nach einer Gräberschändung auf dem jüdischen Friedhof von Quatzenheim im Elsass will Staatschef Emmanuel Macron den Ort noch am Dienstag besuchen. Das kündigte Innenminister Christophe Castaner im Sender RTL an. Er werde den Staatschef begleiten, sagte Castaner.

Auf dem Friedhof der Gemeinde nordwestlich von Straßburg wurden rund 80 Gräber geschändet, wie die Präfektur des französischen Départements Bas-Rhin berichtete. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst offen.

Laut einem AFP-Fotografen wurden die Gräber mit blauen und gelben Hakenkreuzen beschmiert. Ein Grab trägt die Inschrift "Elsassisches Schwarzen Wolfe" (sic!), möglicherweise ein Hinweis auf eine in den 1970er Jahren aktive elsässische Separatistengruppe. Präfekt Jean-Luc Marx sprach von einer „abscheulichen antisemitischen Tat“. Der Abgeordnete Sylvain Waserman, dessen jüdische Großmutter im KZ Auschwitz umkam, drückte auf Facebook seinen "Ekel" und "tiefen Schmerz" aus.

In Frankreich gibt es zur Zeit ein breite Debatte über Antisemitismus. Die Zahl antisemitischer Vorfälle war im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. Erst am Wochenende war der Schriftsteller und Philosoph Alain Finkielkraut am Rande einer „Gelbwesten“-Demonstration in Paris beschimpft worden. Am Abend sind in Paris und in den Regionen Demonstrationen gegen den Antisemitismus geplant.