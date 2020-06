75 Jahre UN: Geschwächt und reformunfähig

Am 26. Juni 1945 unterzeichneten Vertreter von 50 Staaten in San Francisco die UN-Charta. Doch die Corona-Krise und die Gegner des Multilateralismus zeigen die Grenzen der UN auf.

Von LW-Korrespondent Jan Dirk Herbermann (Genf)¶

Ende Januar luden die Vereinten Nationen junge Menschen in das New Yorker Hauptquartier. Mit väterlichem Habitus diskutierte Generalsekretär António Guterres mit den ausgesuchten Youngstern über die großen Herausforderungen im Jahr des 75. Geburtstags der Weltorganisation – die seltsamen Corona-Erkrankungen in China galten damals noch als lästiges, aber beherrschbares Problem.

Guterres fragte die jungen Gäste, ob die Welt in 25 Jahren besser oder schlechter dastehen werde ...