7000 Paar Schuhe aus Protest gegen Waffengewalt

Ein ungewöhnlicher Protestansatz in Washington: Am Dienstag stellten Aktivisten 7000 Schuhpaare auf den Rasen des US-Kapitols und setzten somit ein Zeichen gegen die politisch geschützte Waffenlobby.

(dpa) - Auf dem Rasen am US-Kongress in Washington haben Aktivisten 7000 Paar Schuhe aufgestellt. Diese gelten als Symbole, um an die seit dem Schulmassaker von Newtown in 2012 in den USA erschossenen Kinder zu gedenken.



Bei dem Massaker in Newtown im Staat Connecticut im Jahr 2012 hatte ein 20-Jähriger 27 Menschen, die meisten von ihnen Kinder, und anschließend sich selbst getötet. AFP

Zu ihrer Aktion vom Dienstag veröffentlichte die Gruppe Avaaz ein Foto, auf dem Aktivisten vor dem bekannten Kapitolgebäude stehen und Banner wie „7000 Kinder getötet“ und #NotOneMore - „Nicht eines mehr “ hochhalten.

Um auf die Zahl 7000 zu kommen, hatte Avaaz Zahlen aus einem Bericht des US-Kinderärzteverbandes verwendet und hochgerechnet. Demnach werden in den USA jedes Jahr fast 1300 Kinder erschossen.

Die Schuhpaare, darunter auch Rollschuhe und Ballettschuhe, stammten dem US-Sender CNN zufolge aus Spenden. Die Aktivisten stellten sie in etwa 80 Reihen über die Rasenfläche verteilt auf.



Floridas Gouverneur unterzeichnet strengeres Waffengesetz

Seit dem Schulmassaker vor einem Monat Parkland, Florida, mit 17 Toten ist die Debatte um schärfere Waffengesetze in den USA wieder voll entbrannt. Am vergangenen Freitag unterzeichnete Floridas Gouverneur ein strengeres Waffengesetz.

US-Präsident Donald Trump hingegen sorgte nach dem Amoklauf in Parkland für hitzige Schlagzeilen. Mit der Aussage "Wir müssen die Lehrer bewaffnen, um die Amokläufer zu bekämpfen", stieß er weltweit - wie schon mehrmals in der Vergangenheit - auf Spott und Entsetzen.