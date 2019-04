Die Nato wird 70. Das Bündnis soll seinen Mitgliedern militärische Sicherheit bieten, ganz unumstritten ist sie trotzdem nicht.

70 Jahre Nato - Militärbündnis im ständigen Wandel

(dpa/SC/GC) - Die Nato wurde am 4. April 1949 von Staats- und Regierungschefs aus zwölf westlichen Ländern - darunter auch Luxemburg - im Andrew Mullen Auditorium in Washington ins Leben gerufen.

Ihre Gründung war eine Reaktion auf eine imminent wirkende Bedrohung durch die kommunistische Sowjetunion, der man mit einem starken militärischen Bündnis der alliierten Kräfte entgegentreten wollte. Damals dachte man nicht, dass der Nordatlantikvertrag länger als 10 Jahre halten würde, eine langfristige Beibehaltung war nicht beabsichtigt. Und trotzdem - 70 Jahre später existiert die Nato ( N orth A tlantic T reaty O rganisation) immer noch und ist von den ursprünglichen 12 Unterzeichnern auf mittlerweile 29 Mitgliedstaaten gewachsen.



Gründungsmitglieder der Nato sind neben den USA und Kanada die europäischen Staaten Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Portugal. Es folgten 1952 Griechenland und die Türkei und dann im Jahr 1955 die Bundesrepublik Deutschland. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Pakts traten zahlreiche Mittel- und osteuropäische Länder bei, sodass die Nato mittlerweile 29 Mitglieder zählt. Jüngstes von ihnen ist der Balkanstaat Montenegro. Spätestens im kommenden Jahr soll als 30. Mitglied Nordmazedonien aufgenommen werden.

Grundlage der Zusammenarbeit in der Nato ist der sogenannte Nordatlantikvertrag. In ihm gibt es unter anderem den bekannten Artikel 5, nach dem ein bewaffneter Angriff auf ein Nato-Mitglied als Angriff gegen alle Mitglieder gewertet wird. In der Vergangenheit hatte die Existenz der Nato öfters auch eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Angreifer, was während der Ost-West Spaltung Deutschlands nicht unwesentlich dazu beitrug, das West-Berlin trotz aller Bedrohungen frei blieb. Bisher wurde der Nato-Vertrag erst einmal aktiviert: Nach den islamistischen Anschlägen gegen die USA vom 11. September 2001. Dies führte dazu, dass Luxemburg und zahlreiche andere Nato-Staaten sich am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al Kaida in Afghanistan beteiligten.



Auch Luxemburg ist Teil des Nato-Staatenbündnis. Foto: Guy Jallay

Während das Verteidigungsbündnis im Kalten Krieg der östlichen Militärmacht ein abschreckendes Gegengewicht entgegensetzen und zu Frieden und Sicherheit beitragen sollte, entwickelte sich die Nato nach dem Zerfall der Sowjetunion zu einer Art Weltpolizei ein. So griff sie unter anderem in die Konflikte in Bosnien-Herzegowina, im Kosovo und in Libyen ein.



Seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts liegt der Schwerpunkt der Nato wieder auf Abschreckung und Verteidigung gegen Russland. Vor allem östliche Bündnispartner fühlen sich bedroht, seit Russland sich 2014 die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim einverleibte und mit der Unterstützung pro-russischer Separatisten in der Ukraine begann.



Trotz ihrer langen Geschichte gerät die Nato allerdings auch immer wieder in die Kritik. US-Präsident Donald Trump ist für seine Angriffe auf die Nato bekannt und soll sogar darüber nachgedacht haben, die USA aus dem Staatenbündnis austreten zu lassen. Grund dafür sind Streitigkeiten über die Höhe von Nato-Beitragsleistungen, die laut Trump für europäische Mitgliedstaaten zu niedrig und für die USA zu hoch festgelegt sind.

Die Kritik ist nicht neu: Bereits 1963 klagte der amerikanische Präsident John F. Kennedy, die Europäer bezahlten zu wenig für die eigene Verteidigung. Trumps rauer Ton ist ein Novum, die Forderungen an die europäischen Partner sind es nicht. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg besuchte Präsident Trump am Mittwoch im Weißen Haus und auch da blieben, trotz aller Feierlichkeit, kritische Worte nicht aus. Trump beanstandete vor allem die Beitragszahlungen Deutschlands, die seiner Meinung zufolge "nicht fair" seien.