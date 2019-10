70 Jahre kommunistische Herrschaft

Am 1. Oktober feiert China mit großem Pomp den Gründungstag der Volksrepublik. Trotz beachtlicher Erfolge stößt das System aber zunehmend an seine Grenzen.

Von LW-Korrespondent Felix Lee (Peking)

In der Großen Halle des Volkes sieht es so aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Hinter der Tribüne prangt haushoch das Staatswappen der Volksrepublik. Ein prächtiger roter Stern dient als Lichtquelle. Alles ist so choreografiert wie zu Zeiten Mao Tsetungs. Doch der ist seit 43 Jahren tot.

Die Volksrepublik China gibt es länger mit Kapitalismus als ohne ...