Am 22. November 1963 gegen 18.05 Uhr Ortszeit klingelte in der Redaktion der britischen Zeitung „Cambridge News“ das Telefon. Der Anrufer sagte nicht viel, das aber sehr deutlich. Man solle in der amerikanischen Botschaft in London anrufen, es gebe „große Neuigkeiten“. Die gab es eine knappe halbe Stunde später tatsächlich: John F. Kennedy, 35. Präsident der Vereinigten Staaten, wurde in Dallas erschossen.





Die Zeitung hielt quasi die Befehlskette ein und informierte die Polizei über das merkwürdige Telefonat ...