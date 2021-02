50 Jahre Frauenwahlrecht in der Schweiz: Der späte Fall des Patriarchats

Vor 50 Jahren gab die Schweiz ihren Frauen das Wahlrecht – als eines der letzten Länder Europas.

Von Jan Dirk Herbermann (Genf)

Zu den ritualisierten Merkwürdigkeiten der Schweizer Politik zählt das sogenannte Bundesratsfoto. Die sieben Bundesräte der Eidgenossenschaft und ihr Stabschef, der Bundeskanzler, präsentieren sich zu Jahresbeginn dem Volk auf Hochglanz. In diesem Jahr grüßen die sieben Ministerinnen und Minister sowie der Kanzler in staatstragender Pose vor dem Bundeshaus, in den Jahren zuvor plauderten sie in einer Schankwirtschaft oder stellten sich in einem Fabrikgelände auf.

Auf den meisten Fotos bilden die männlichen Kabinettsmitglieder knapp die Mehrheit ...