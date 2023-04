Zuvor hatten die Eltern ihre Tochter am frühen Nachmittag als vermisst gemeldet, ein Jugendlicher wurde im Kontext der Tat festgenommen.

5-jähriges Mädchen tot in Müllsack aufgefunden

(AFP) - Ein fünfjähriges Mädchen wurde am Dienstag tot in einem Müllsack in einer Wohnung in Rambervillers (Vogesen) aufgefunden. Ein Jugendlicher wurde in Polizeigewahrsam genommen, wie aus einer mit den Ermittlungen vertrauten Quelle zu erfahren war. Die Eltern hatten ihre Tochter am frühen Nachmittag als vermisst gemeldet, so der Bürgermeister der 5.000 Einwohner zählenden Gemeinde, Jean-Pierre Michel. „Das Mädchen wurde leblos in einer Wohnung aufgefunden“, berichtete er der AFP.

„Die Beamten der Gemeindepolizei haben zunächst eingegriffen, sie waren es, die den Körper entdeckt haben, und dann sind die Rettungskräfte gekommen, sie haben versucht, Herzmassagen durchzuführen, aber es gab nichts zu tun, es war leider zu spät“. Laut der lokalen Tageszeitung Le Républicain Lorrain wurde der Körper des Opfers in einem Müllsack in der Wohnung gefunden, die sich etwa 100 Meter von seinem Wohnort entfernt befand.

Laut dem Bürgermeister war ein junger Mann, „im Alter von 15 oder 16 Jahren“, „der Stadtpolizei und sicherlich auch der Gendarmerie bekannt, wegen Taten, die mit sexuellen Übergriffen in Zusammenhang stehen“. „Er soll kleine Kinder angelockt haben, um unangemessene sexuelle Gesten zu machen“, sagte der Bürgermeister der Kleinstadt, die etwa 30 km nordöstlich von Epinal liegt. „Dieser junge Mann war in Pflege gegeben worden. Erst vor einigen Wochen war er auf dem Gebiet von Rambervillers wieder aufgetaucht, was die Stadtpolizei beunruhigte“, so Michel.

Der Jugendliche wurde in der Wohnung, in der die Leiche des Mädchens gefunden worden war, festgenommen, so Le Républicain Lorrain. Dem Bürgermeister zufolge hatten die Eltern zunächst „Anwohner gefragt, ob sie ihre Tochter nicht gesehen hätten“. „Ein junger Mann sagte, er habe ein Mädchen gesehen und dabei eine Richtung angegeben, die völlig entgegengesetzt zu der war, in der sie gefunden wurde. Dies geschah wohl, um die Spuren zu verwischen“, so Michel. „Dieser junge Mann wurde festgenommen (...) er ist der mutmaßliche Täter“, so der Bürgermeister.

