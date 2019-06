Gluthitze im Süden Frankreichs: Der bisherige Rekord von 2003 wurde um 1,7 Grad gesteigert.

45,8 Grad: Allzeit-Hitzerekord in Frankreich gebrochen

(dpa) - Mit der Hitzewelle ist in Frankreich der Allzeit-Temperaturrekord gebrochen worden. In Gallargues-le-Montueux im Gard wurden 45,8 Grad gemessen. Zuvor wurden in Villevieille im selben Département schon 45,1 Grad Celsius gemessen.

Les 45.8°C de Gallargues-le-Montueux dans le #Gard, officiellement nouveau record national de chaleur. A voir lors de la prochaine heure si ce record est amélioré... #canicule2019 #canicule2019 pic.twitter.com/PONd3FGDAA — Keraunos (@KeraunosObs) June 28, 2019

Der bisherige Rekord lag bei 44,1 Grad und stammt aus dem August 2003, gemessen in den beiden Orten Saint-Christol-lès-Alès und Conqueyrac.



Dieser Rekord wurde am Freitag gleich zwei mal getoppt: In der Kleinstadt Carpentras in Südfrankreich wurden am frühen Freitagnachmittag bereits 44,3 Grad gemessen. Es ist eines der vier Départements, in denen der Wetterdienst für Freitag Alarmstufe Rot ausgerufen hatte. Dort wurden „außergewöhnliche Temperaturen“ bis zu 45 Grad erwartet.

Damit war es am Freitag heißer in Südfrankreich als im kalifornischen Tal des Todes, das gewöhnlich als einer der wärmsten Orte der Welt gilt - dort war es zur selben Zeit "nur" 44 Grad warm.



Weitere Rekordwerte vom Freitag:

Grospierres (Ardèche): 42,3 Grad

La Rochelle: 40,5 Grad

Rodez: 38,9 Grad

Le Tour (Haute-Savoie): 32,1 Grad (auf 1.500 Metern Höhe!)

Clermont-Ferrand: 40,9 Grad (Höchste dort gemessene Temperatur seit 1923)

Hitzewelle fordert in Spanien erste Todesopfer

Die Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad hat in Spanien die ersten Todesopfer gefordert. Ein 17 Jahre alter Landarbeiter habe am Donnerstag in der Provinz Córdoba im Süden Spaniens bei der Ernte einen Hitzschlag erlitten und sei am Freitag wenige Stunden nach einer Notoperation im Krankenhaus gestorben, berichteten Medien unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden der Region Andalusien. In Valladolid nordwestlich von Madrid erlag ein 93 Jahre alter Mann bei einem Spaziergang am Donnerstagabend einem Hitzschlag, wie die Polizei mitteilte.

In Murcia im Osten Spaniens lag unterdessen ein 45-jähriger Landarbeiter, der ebenfalls einen Hitzschlag erlitt, in kritischem Zustand im Krankenhaus. Die Regionalregierung von Katalonien im Nordosten Spaniens verbot am Freitag zunächst für 48 Stunden alle Erntearbeiten.

Im Nordosten Kataloniens sind Waldbrände ausgebrochen. Foto: AFP

Aufgrund der Hitze hat der spanische Wetterdienst Aemet für Freitag in 23 Regionen im Norden und im Nordosten des Landes Alarmstufe Rot ausgerufen.



Dort wurden am Nachmittag Höchsttemperaturen von bis zu 43 Grad erwartet. Betroffen sind verschiedene Regionen in insgesamt sieben Provinzen: Barcelona, Huesca, Saragossa, Girona, Lleida, Navarra und La Rioja.

Alarmstufe Rot im Juni sei auch für Spanien äußerst ungewöhnlich, wurde Aemet-Sprecher Rubén del Campo in der Onlineausgabe der Zeitung „El País“ zitiert. In der Hauptstadt Madrid sollte die Quecksilbersäule am Freitag auf 41 Grad, am Samstag sogar auf 42 Grad klettern. Dort galt vorerst aber „nur“ die zweithöchste Alarmstufe Orange. Vor einem heißen Wochenende stehen auch zahlreiche andere Regionen Spaniens. Auf Mallorca soll es Samstag und Sonntag 38 Grad geben.

Eine Karte der Wetterverhältnisse in Spanien am Freitag. Foto: AFP

Rekord geknackt: Nie war ein Juni in Rheinland-Pfalz sonniger

Der zu Ende gehende Juni war in Rheinland-Pfalz der sonnigste seit Beginn der flächendeckenden Messungen 1951. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten ersten Auswertung des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach hervorgeht, wurden insgesamt 305 Sonnenstunden registriert - der Durchschnitt liegt bei gerade einmal 192 Stunden. Damit wurde zugleich der bisherige Rekord aus dem Jahr 1976 mit 292,1 Sonnenstunden geknackt.

Außerdem lag die Durchschnittstemperatur im Juni 2019 mit 19,5 Grad deutlich über dem Mittel von 15,3 Grad und nur knapp unter dem 2003 aufgestellten Rekord von 20,0 Grad. Gleichzeitig fielen lediglich 35 Liter Regen pro Quadratmeter. Durchschnittlich sind es 76 Liter.