44 Tote nach Massenpanik bei jüdischem Fest in Israel

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einer "schweren Katastrophe".

(KNA) - Bei einer Feier zum jüdischen Fest Lag ba-Omer in Meron im Norden Israels sind bei einer Massenpanik laut Medienberichten mindestens 44 Menschen getötet und mehr als 100 zum Teil schwer verletzt worden.

Zu dem Fest hatten sich nach Angaben der „Jerusalem Post“ (Freitag) zehntausende ultraorthodoxe Juden am Grab des Rabbis Schimon bar Jochai zu nächtlichen Gebeten, Gesängen und Tänzen versammelt. Augenzeugenberichten zufolge soll es zu starkem Gedränge und großer Enge gekommen sein, auf einer Treppe habe es Stürzen gegeben, Menschen seien erdrückt worden und erstickt, so die Zeitung.

Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens. Foto: AFP

Die Verletzten wurden nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte das Gebiet ab und räumte das Gelände. Israels Präsident Reuven Rivlin schrieb bei Twitter, er verfolge die Berichte aus Meron und bete für die Genesung der Verletzten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einer „schweren Katastrophe“.

Das Fest Lag ba-Omer erinnert unter anderem an den jüdischen Aufstand gegen die römischen Besatzer unter Rebellenführer Bar Kochba. Er war im Jahre 132 ausgebrochen und drei Jahre später niedergeschlagen worden. Rabbi Schimon bar Jochai, der an dem Aufstand beteiligt war, liegt auf dem Meron-Berg begraben. Das Freudenfest wird in der Zeit zwischen Pessach und dem Wochenfest Schawuot gefeiert und durchbricht die vom Gedenken an Katastrophen für das jüdische Volk geprägten „Omer-Tage“, in denen gläubige Juden keine freudigen Ereignisse feiern. Die jährliche Feier an seinem Grab war im vergangenen Jahr wegen des Coronavirus abgesagt worden.

Militärhubschrauber brachten Verletzte ins Krankenhau. Foto: AFP





