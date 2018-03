Mehr als 40 Verletzte, so lautet die Bilanz nach einem Auffahrunfall zweier Straßenbahnen. Einer der Fahrer soll alkoholisiert gewesen sein.

40 Verletzte bei Tram-Unfall in Köln

An einer Haltestelle ist am Donnerstag eine Straßenbahn der Linie 18 in Köln auf eine andere Tram gekracht. Dabei wurden mehr als 40 Menschen verletzt, die meisten zum Glück nur leicht.



4 Rettungswagen stehen auf der Straße neben den zwei Straßenbahnen, die zusammengestoßen sind. Oliver Berg/dpa

Die Polizei sprach von einem Schwerverletzten. Zahlreiche Krankenwagen waren in der Luxemburger Straße im Einsatz. Unversehrte Gäste wurden mit Bussen weitertransportiert. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Verbeulte Führerstände belegen, dass der Aufprall heftig war.

Positiver Bluttest

Im Laufe der Nacht kristallisierte die Unfallursache sich heraus: Der Fahrer der auffahrenden Tram war laut Polizei alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, woraufhin eine Blutanalyse angeordnet wurde. So etwas habe es bei der KVB noch nie gegeben, meinte ein Sprecher. Dies wäre ein schwerer Schlag für die Kölner Verkehrsbetriebe.