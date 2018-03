32 Tote bei Absturz von russischem Transportflugzeug in Syrien

Russland erlebt bei seinem Syrien-Einsatz zum zweiten Mal ein schweres Flugzeugunglück. Ende 2016 starben 92 Menschen. Nun gibt es 32 Tote bei einem missglückten Anflug auf den Fliegerhorst Hamaimim.

Beim Absturz einer russischen Militärtransportmaschine in Syrien sind am Dienstag alle 32 Menschen an Bord getötet worden.