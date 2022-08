Bei einem Achterbahnunfall im Legoland wurden 31 Menschen verletzt, einer davon schwer, wie die bayerische Polizei mitteilt.

Freizeitpark in Bayern

31 Verletzte bei Achterbahnunfall im Legoland

(AFP) - Bei einem Achterbahnunfall im deutschen Freizeitpark Legoland wurden am Donnerstagnachmittag 31 Personen verletzt, eine davon schwer, wie die bayerische Polizei am Donnerstag mitteilte. Zwei Züge, die bis zu 20 Personen befördern können, seien an der Ein- und Ausstiegsstelle aus zunächst ungeklärter Ursache kollidiert.

Unter den Verletzten befanden sich nach Angaben der Polizei unter anderem zehn Kinder, ein Jugendlicher und eine 20-jährige Person. Insgesamt mussten sechzehn Personen ins Krankenhaus gebracht werden.

