30 Jahre Mauerfall: "Es war so unvorstellbar"

Annette WELSCH Alexander Jolivet (47) war 17 Jahre alt und lebte in Ost-Berlin, als im November 1989 die Mauer fiel. Seit elf Jahren wohnt er nun in Mersch. Im Interview erinnert er sich an eine aufregende Zeit.

Alexander Jolivet, wie haben Sie vom Mauerfall erfahren? Wir hatten in der Schule einen Atlas, in dem es eine Karte der DDR-Hauptstadt Berlin gab: Da war alles jenseits der Mauer einfach grau. Und grau ist eine Farbe, die jedes Gefühl abtötet. Damit bin ich aufgewachsen. Wir wussten zwar, dahinter gibt es noch etwas, aber durch die Farbgebung war es tabu. Es war wie ein farbliches Gedankenverbot – in meiner Lebenswelt kam der Westen überhaupt nicht vor ...

