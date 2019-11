Am sogenannten Fulda Gap ragte der Ostblock am weitestens in die Bundesrepublik hinein.

International 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

30 Jahre Mauerfall: "An der Grenze zur Freiheit"

Am sogenannten Fulda Gap ragte der Ostblock am weitestens in die Bundesrepublik hinein.

Von LW-Korrespondent Eric Hamus (Geisa) Gleich hinter dem Maschendrahtzaun des „Observation Point Alpha“ (OP) erinnern Überreste der ostdeutschen Grenzschutzanlagen an die ehemalige Verwendung der Anhöhe. Knapp hundert Meter weiter ragt ein Beobachtungsturm des Ministeriums für Nationale Verteidigung der DDR in den grauen Himmel. „Das Gelände zwischen dem ostdeutschen Grenzzaun und der westdeutschen Grenze wird fälschlicherweise Niemandsland genannt“, fährt Macheledt fort ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.