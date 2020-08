30 Jahre Kuwait-Invasion: Die grossen Fehlkalkulationen des Saddam Hussein

Der irakische Einmarsch in Kuwait und die darauf folgende US-Operation „Wüstensturm“ haben den Nahen Osten nachhaltig verändert. Ein analytischer Rückblick von LW-Korrespondent Michael Wrase.

Von LW-Korrespondent Michael Wrase (Limassol)

„Sie können nicht mehr tun, als uns mit ihren Flugzeugen zu bombardieren. Na und? Nichts wird passieren, wir werden ihnen die Hölle heiss machen“, sagte Saddam Hussein am Abend des 7. August 1990 in Bagdad im Kreise seiner engsten Berater und Offiziere. Fünf Tage zuvor, am 2.August 1990, war die irakische Armee in Kuwait einmarschiert und hatte das Emirat zur „19.Provinz“ des Irak, die Kuwait unter osmanischer Herrschaft einmal war, erklärt.

Saddam Hussein sah damals das Recht auf seiner Seite ...