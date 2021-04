Drei Menschen seien laut Berichten in ernstem Zustand in das Krankenhaus eingeliefert worden. Auch Feuerwehrleute wurden verletzt.

24 Verletzte bei Wohnhausbrand am Montag in Brüssel

(dpa) - Nach einem Wohnhausbrand im Brüsseler Stadtteil Anderlecht in der Nacht zum Montag sind mindestens 24 Menschen verletzt oder mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gekommen, darunter vier Feuerwehrleute. Drei Menschen waren in ernstem Zustand, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete.

Incendie à Anderlecht: 24 personnes hospitalisées dont 4 pompiers https://t.co/zryEEh3BFW pic.twitter.com/xHW92UIyqh — Le Soir (@lesoir) April 19, 2021

Das Feuer in dem viergeschossigen Gebäude brach demnach gegen 3 Uhr morgens aus. Einige Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, andere hätten von der Feuerwehr gerettet werden müssen.

Das Feuer sei auch am Morgen noch nicht völlig gelöscht gewesen, hieß es weiter. Angrenzende Gebäude seien evakuiert worden. Die Ursache des Feuers war zunächst ungeklärt.

Auch in Luxemburg kam es am Samstag zu einem größeren Einsatz für die lokale Feuerwehr. In der Nacht auf Sonntag ist die alte Brauerei in Diekirch einem Großbrand zum Opfer gefallen. Dabei wurde keiner verletzt, allerdings wird Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht aus diesem Grund nach Zeugen.