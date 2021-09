Rückkehr zu Ground Zero

Foto: AFP

Das 16 Hektar große Gelände des "Ground Zero" ist heute eine Gedenkstätte für die 2.606 Zivilisten, Feuerwehrleute und Polizeibeamten, die in den Türmen und in der Umgebung ums Leben kamen, sowie für die 147 Zivilisten, die sich an Bord der Flugzeuge befanden.