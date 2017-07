Die Vereinten Nationen wollen die Welt mit der „Agenda 2030“ ein Stück gerechter und nachhaltiger machen. Mit 17 Nachhaltigkeitszielen soll Mangelernährung, Armut und Klimawandel der Kampf angesagt werden. Um alle Problembereiche möglichst flächendeckend zu thematisieren, wurden jeweils mehrere Unterziele formuliert. Die Nachhaltigkeitsziele wurden im September 2015 von den Vereinten Nationen beschlossen. Sie führen die zur Jahrtausendwende beschlossenen acht Millenniumziele fort, die zwar bis 2015 teilweise erreicht werden konnten, aber in vielen Regionen komplett verfehlt wurden. Die Nachhaltigkeitsziele besitzen im Gegensatz zu den Millenniumzielen allgemeine Gültigkeit. Somit nehmen sie neben den Entwicklungs- und Schwellenländern auch die Industriestaaten in die Pflicht. Dieser Tage nun stellen die ersten Länder, darunter Luxemburg, ihre Aktionspläne rund um die „Agenda 2030“ am UN-Sitz in New York vor.