Eine grausige Tat in einer Berufsschule in der Region Tecklenburger Wald erschüttert Deutschland.

Ibbenbüren

17-Jähriger soll seine Lehrerin umgebracht haben

(TJ) - Mit einem Messer soll ein 17 Jahre alter Schüler in Nordrhein-Westfalen seine Lehrerin erstochen haben. Die Tat ereignete sich am Dienstag in einer Berufsschule in der 50.000-Einwohnerstadt Ibbenbüren in der westfälischen Region Tecklenburger Land.

Der Schüler soll die 55 Jahre alte Lehrerin am Nachmittag in einem leeren Klassensaal aufgesucht und getötet haben, so eine Mitteilung der Polizei Münster. Anschließend habe er um Hilfe gerufen und sich ohne Widerstand von der Polizei festnehmen lassen. Eine Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet.

