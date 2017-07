(dpa) - Am Samstag vor genau 150 Jahren wurden die Provinzen Ontario, Québec, New Brunswick und Nova Scoatia zu Kanada vereint. Später kamen noch Alberta, British Columbia, Manitoba, Neufundland und Labrador, Saskatchewan und Prince Edward Island hinzu, außerdem die Gebiete Nunavut, Yukon und das Nordwest-Territorium.

All das zusammen bildet heute das zweitgrößte Land der Erde mit rund 36 Millionen Einwohnern. Viele von ihnen haben die Welt - zumindest ein bisschen - verändert, so wie diese 15 Promis in unserer Bildergalerie.