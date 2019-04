In der Nacht zum Mittwoch wurde vermutlich gegen 3 Uhr auf der A1, Rastanlage Polbach in der Nähe von Wittlich (D), eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der deutschen Polizei durch unbekannte Täter in Brand gesetzt.

140.000 Euro Schaden: Brandanschlag auf Radarfalle

(ots/dpa) - In der Nacht zum Mittwoch wurde vermutlich gegen 3 Uhr auf der A1, Rastanlage Polbach in der Nähe von Wittlich (D), eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der deutschen Polizei durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. An zwei Stellen wurde ein Brandbeschleuniger auf den Trailer geschüttet und angezündet.

Die Anlage wurde dadurch erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 140.000 Euro.

Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06502/91650 oder der E-Mail Adresse pastschweich@polizei.rlp.de zu melden.