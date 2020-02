Insgesamt verzeichnet das deutsche Bundesland nunmehr 20 Infizierte.

14 weitere Corona-Virus-Fälle in Nordrhein-Westfalen

Insgesamt verzeichnet das deutsche Bundesland nunmehr 20 Infizierte.

Der Kreis Heinsberg und das Gesundheitsministerium des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen teilten mit, dass 14 weitere Personen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert sind. Damit stieg die Gesamtzahl in dem Bundesland auf 20.

Corona-Virus: Antworten auf die wichtigsten Fragen Wie kann ich mich schützen? Wie gefährlich ist das Virus wirklich? Und sollte ich China-Restaurants meiden? Hier gibt es die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum neuen Erreger.

Einer von ihnen - ein Bundeswehr-Soldat, dessen Infektion am Mittwoch bekannt wurde - wird in Rheinland-Pfalz behandelt. Alle 14 positiv Getesteten seien in häusliche Quarantäne entlassen worden, weil eine stationäre Behandlung nicht notwendig sei, hieß es. Die Betroffenen wohnten vorwiegend in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg.

Alle Infizierten hatten den Behörden zufolge Kontakt mit einem Ehepaar aus Gangelt, das in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. In der Region stehen schätzungsweise 1000 Menschen vorsorglich unter häuslicher Quarantäne.

Italienische Firmen in Luxemburg rüsten sich gegen Virus Die rasante Ausbreitung des Corona-Virus im nah gelegenen Italien sorgt für Unruhe in der Unternehmenswelt – und so haben viele italienische Firmen hierzulande bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.

Nach Angaben eines Sprechers des Kreises Heinsberg könnte es bei einer Karnevalssitzung etwa 400 Kontaktpersonen gegeben haben - aber auch deren Partner und Kinder stehen zuhause unter Quarantäne. Der „Patient Null“, der den Ausbruch in NRW verursacht hat, ist nach Behördenangaben weiter unbekannt.