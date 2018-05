128 Migranten aus Seenot gerettet

Deutsche Seenotretter haben am Freitag im Mittelmeer 128 Migranten das Leben gerettet. Das Boot war nicht mehr manövrierbar.

(dpa) - Deutsche Seenotretter haben im Mittelmeer 128 Migranten das Leben gerettet. Nachdem Sea-Eye bereits am Donnerstag bei der Rettung von 157 Menschen mitgeholfen hatte, sei das Rettungsschiff Seefuchs am Freitag zu einem überfüllten Schlauchboot ausgerückt, teilte die Regensburger Organisation am Samstag mit. An Bord waren auch acht Kleinkinder und 42 Frauen, neun von ihnen schwanger. Das Boot habe nicht mehr manövrieren können, da der Motor beschädigt gewesen sei.

„Auch in den kommenden Tagen rechnen wir mit weiteren Einsätzen“, sagte Kapitän Sampo Widmann der Mitteilung zufolge ...