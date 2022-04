In Trier sitzen rund 150 Personen auf einem Kreuzfahrtschiff fest. Sie können nicht von Bord gehen, weil der Anleger überschwemmt ist.

Wegen Hochwasser

102 Schiffspassagiere hängen in Trier fest

In Trier sitzen rund 150 Personen auf einem Kreuzfahrtschiff fest. Sie können nicht von Bord gehen, weil der Anleger überschwemmt ist.

(LW) - Wie der Südwestrundfunk (SWR) meldet, sitzen 102 Passagiere wegen des Moselhochwassers in Trier an Bord eines Kreuzfahrtschiffes fest. Die Anlegebrücke stehe unter Wasser und das Schiff dürfe nicht weiterfahren. Neben den 102 Passagieren seien auch 50 Besatzungsmitglieder an Bord. Die Feuerwehr der Stadt sei mit einem Rettungsboot in Bereitschaft.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei Trier habe der Kapitän der „Alsvin“ am Samstag wieder in Trier ablegen wollen. Doch wegen des stark ansteigenden Wasserpegels in den frühen Morgenstunden sei daraus nichts geworden.

Wegen des Dauerregens sei der Pegel bei Trier am Samstag innerhalb weniger Stunden um fast drei Meter auf einen Stand von etwa sieben Metern angestiegen. Daher habe die Moselschifffahrt eingestellt werden müssen.

Schifffahrt auf der Mosel eingestellt

Wie der SWR weiter meldet, dürfen im Moment im Bereich Trier keine Schiffe fahren. Bei einem Pegelstand von 6,95 Metern werde die Schifffahrt eingestellt. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums werde die Mosel bei Trier im Laufe des Sonntagnachmittags den Höchststand von über sieben Metern erreichen. Danach gehe das Wasser wieder zurück.

