In Australien ist ein Mann bei dem Versuch gefasst worden, 100 Kokain-Päckchen in seinem Körper ins Land zu schmuggeln.

Drogenschmuggel

100 Kokain-Päckchen im Magen: Portugiese am Flughafen Sydney gefasst

In Australien ist ein Mann bei dem Versuch gefasst worden, 100 Kokain-Päckchen in seinem Körper ins Land zu schmuggeln.

(dpa) - Der Portugiese sei vor wenigen Tagen bei der Einreise über den Flughafen Sydney festgehalten worden, nachdem Grenzkontrolleure Spuren von Drogen an seinem Gepäck gefunden hätten, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Freitag. Bei einer daraufhin erfolgten Computertomografie hätten die Beamten die Päckchen - auch Pellets genannt - mit insgesamt 1,6 Kilo Kokain im Magen des Mannes entdeckt.

Später habe er die Pellets auf natürlichem Wege wieder ausgeschieden, hieß es. Am Freitag wurde der Mann, der aus Frankreich über Hongkong eingeflogen war, wegen Drogenschmuggels angeklagt. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft. Erst vor wenigen Tagen war in Australien ein 28-jähriger Ire angeklagt worden, der versucht hatte, 120 Gramm Kokain ins Land zu bringen.

Suchtverband ruft zu einmonatigem Alkoholverzicht auf Alkohol ist das am häufigsten konsumierte Rauschmittel weltweit. Der trockene Januar soll auf die Gefahren eines erhöhten Konsums hinweisen.

„Jeder, der in seinem Körper Drogen schmuggelt, riskiert nicht nur eine lange Gefängnisstrafe, sondern geht auch große Risiken für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden ein“, sagte Polizeisprecherin Carly Smith. „Egal, wie Sie versuchen, illegale Substanzen in unser Land zu bringen - unsere Grenzbeamten sind bestens ausgebildet, um Anomalien zu erkennen, und sie werden Sie an der Grenze stoppen.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.