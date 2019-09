1. Oktober 1989: Erst Flucht, dann Freiheit

Vor 30 Jahren ertrotzen sich tausende DDR-Flüchtlinge in Prag die Ausreise in den Westen. Der erlösende Satz von Hans-Dietrich Genscher geht im Beifall unter.

