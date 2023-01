Der Großstreik mit Massenprotesten hat Frankreich am Donnerstag dominiert. Nur vereinzelt kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.

Eintrittsalter soll steigen

1,1 Millionen demonstrieren in Frankreich gegen Rentenreform

Der Großstreik mit Massenprotesten hat Frankreich am Donnerstag dominiert. Nur vereinzelt kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.

(dpa/afp) - Bei einem Großstreik und Massenprotesten haben sich am Donnerstag in Frankreich landesweit über 1,1 Millionen Menschen den Rentenplänen der Regierung entgegen gestellt. Das teilte das Innenministerium mit. Allein 80.000 protestierten demnach in Paris. Die Gewerkschaften sprachen von einer Beteiligung von über zwei Millionen Menschen bei den mehr als 200 Protesten.

Weil sich das aktuelle Rentensystem wegen der alternden Bevölkerung langfristig nicht finanziert, will Frankreichs Regierung das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Etliche Einzelsysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen abgeschafft werden. Die monatliche Mindestrente soll auf etwa 1.200 Euro steigen.

Derzeit liegt das Renteneintrittsalter bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Durchschnitt aber später: Wer nicht lang genug eingezahlt hat, um Anspruch auf eine volle Rente zu haben, arbeitet auch länger.

Weitgehend friedlich

Aus Paris, Lyon und Rennes wurden einige Zusammenstöße und Beschädigungen gemeldet, insgesamt verlief der Tag jedoch friedlich. Bei den Demonstrationen versammelten sich viele Arbeitnehmer aus dem öffentlichen und privaten Sektor, die befürchten, mit 64 Jahren „verschlissen“ oder „kaputt“ zu sein, wie die 48-jährige Nathalie Etchegaray, eine Kindergärtnerin in Orléans, erzählt.

„Ich arbeite seit 25 Jahren und habe noch nie gestreikt. Der Auslöser war, unsere älteren Kolleginnen zu sehen, denen es überall weh tut“. „64 Jahre, das finde ich bescheuert, in diesem Alter hat man nicht mehr die gleichen Reflexe wie mit 20“, erklärte die 52-jährige Arbeitssuchende Catherine Dubé in Paris.

Arbeitsminister Olivier Dussopt räumte ein, dass die Demonstrationen wichtig seien. Er sagte, es sei normal, dass eine Rentenreform „Besorgnis hervorruft“, und erklärte, man müsse darauf reagieren und den Menschen zuhören.





