Zwischen Angst und Unsicherheit: Wie diese Unternehmer die Krise bewältigen

Seit mehr als einem Monat warten viele Kleinunternehmer geduldig auf den Tag, an dem sie ihre Betriebe wieder öffnen dürfen. Die Regierung leistet finanzielle Unterstützung. Aber reicht das wirklich?

Seit mehr als einem Monat warten viele Kleinunternehmer geduldig auf den Tag, an dem sie ihre Betriebe wieder öffnen dürfen. Die Regierung leistet finanzielle Unterstützung. Aber reicht das wirklich?

Videoberichte von Christophe Olinger und Sibila Lind

(chl) - An dem Tag, an dem sie schließen mussten, gingen allen die gleichen Fragen reflexartig durch den Kopf: "Was wird jetzt mit meinem Betrieb geschehen? Wann werde ich wieder öffnen können?"

Als der Notstand am 17 ...