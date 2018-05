Von der amerikanischen Burgerkette Burger King gibt es derzeit vier Restaurants im Großherzogtum. Demnächst kommt ein weiteres hinzu, denn wieder wird eine bisherige Quick-Filiale umgewandelt.

Zweiter Quick wird zum Burger King

(aa) - Vor gut einem Jahr wurde in der Avenue de la Gare der Hauptstadt die erste luxemburgische Quick-Filiale in einen Burger King umgewandelt. Möglicherweise würden weitere Umwandlungen erfolgen, sagte damals Kevin Derycke, CEO von QSR Belgium. Demnächst ist es nun soweit. Am 22. Mai wird das Quick-Restaurant an der Route d' Arlon in Bartringen zum Burger King, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung von Burger Brands Luxemburg hieß.



Von vormals neun Quick-Filialen gibts es dann künftig nur noch sieben, während die Zahl der Burger-King-Filialen in Luxemburg auf fünf ansteigt, sofern man die beiden Filialen von Burger Brands Luxemburg mit den dreien des Trierer Gastronomen Michael Berger zusammenzählt, die sich am Grenzübergang Wasserbillig, in Capellen sowie in Leudelingen befinden.



QSR Belgium ist jene Gesellschaft, mittels derer Familieninvestoren im Ökosystem von Kharis Capital 2016 die belgischen und luxemburgischen Quick-Restaurants von der französischen Bertrand-Gruppe übernommen hatten.



Zunächst hielt QSR Belgium zwar nur 55 Prozent an Happy Quick, der Betreibergesellschaft der luxemburgischen Quick-Restaurants. Am Ende übernahmen sie aber auch die verbleibenden 45 Prozent vom luxemburgischen Unternehmer Flavio Becca und seinem Geschäftsfreund René Faltz. Außerdem besitzt QSR Belgium die Master Franchise für Burger King in Belgien und Luxemburg.



Burger Brands Belgium (vormals Logirest) ist eine 100-prozentige Tochter von QSR Belgium und verwaltet die Marken Quick und Burger King in Belgien sowie mittlerweile über Burger Brands Luxemburg (vormals Happy Quick) auch im Großherzogtum.