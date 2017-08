Von 2000 bis 2006 haben die Ausgaben pro Haushalt in Luxemburg um 2 Prozent pro Jahr zugenommen - mehr als in den anderen EU-Ländern (+ 1,2 Prozent in der EU, +0,9 Prozent im Schnitt in der Eurozone). Doch ganz so dynamisch ist der Verbrauch hierzulande laut Statistikamt Statec dann doch nicht.



Wie Statec feststellt, ist der hohe Verbrauch in Luxemburg zum Teil einem starken Bevölkerungswachstum geschuldet. Das Institut spricht vom größten Wachstum innerhalb von Europa (+ 1,8 Prozent pro Jahr seit 2000). Der Konsum der Bevölkerung ist demnach gestiegen, der Pro-Kopf-Verbrauch stagniert aber seit 2003.



Das liegt unter anderem auch daran, dass die Luxemburger einen Teil ihres Einkommens sparen wollen. Im Schnitt geben sie weniger Geld für Essen, Alkohol, Zigaretten, Kleidung, Möbel, Verkehrsmöglichkeiten oder Medien aus.



Mehr wird hingegen in den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Bildung, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen investiert. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern geben die Bürger hierzulande auch weniger Geld für Kultur und Freizeitaktivitäten aus.



Das Statec weist auch darauf hin, dass das wirtschaftliche Wachstum des Landes nicht mit dem Konsumverhalten der Luxemburger Haushalte in Verbindung zu setzen ist.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.