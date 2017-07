(C.) - Die Zurich Insurance Group hat am Donnerstag angekündigt, dass der Verwaltungsrat an der Generalversammlung am 4. April 2018 die Wahl des Luxemburgers Michel M. Liès zum neuen Präsidenten vorschlagen wird.

Bei seiner Wahl würde er Tom de Swaan ablösen, der seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrats der Zurich ist und diesem seit 2013 vorsteht.

Michel M. Liès ist seit fast 40 Jahren im weltweiten Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft tätig und war zuletzt vier Jahre lang Group CEO der Swiss Re. Diese Position hatte er bis Juni 2016 inne. Seine Karriere umfasst sowohl Stationen in der Leben- als auch Nicht-Leben-Sparte, und er kann bedeutende Erfahrungen im Geschäftsaufbau in ganz Europa und in Südamerika vorweisen.