Zur richtigen Zeit mit den richtigen Ideen

Luxemburger fliegen mit Produkten, die in ihrem Land hergestellt wurden, sehen aber nichts davon. Auch wer mit einem Doppelstock-Zug fährt, steht meist auf einer Zwischendecke aus Wabenpaneelen, die im Großherzogtum hergestellt wurden.

Was 1984 auf dem Papier angefangen und 1985 als Start-up in Echternach mit einer Handvoll Mitarbeiter begonnen wurde – wobei es den Begriff „Start-up“ damals noch gar nicht gab – ist mittlerweile eine Firma mit mehr als 1 100 Mitarbeitern und einer Niederlassung in Deutschland sowie einer in den USA ...