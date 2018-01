(SID/miz) - Vier neue O3b-Satelliten 13-16 von SES sind im Raumfahrtzentrum Guayana bei Kourou in Französisch-Guayana eingetroffen. Im März 2018 sollen sie von dort mit einer Sojus-Rakete in den Weltraum zu starten.

Die vier O3b-Satelliten für die mittlere Umlaufbahnen (MEO) werden in einer Erdentfernung von rund 8.000 Kilometern und somit vierfach näher zur Erde als geostationäre Satelliten stationiert.



Die von Thales Alenia Space hergestellten Satelliten bieten eine glasfaserähnliche Konnektivität für private und gewerbliche Nutzer in den Märkten für Mobil-/Festnetzkommunikation und staatliche Anwender.

Mit dem Start der neuen Satelliten erweitert SES seine bestehende Flotte von zwölf O3b-Satelliten. Die vier neuen Raumflugkörper sollen die Vernetzungsmöglichkeiten und die Leistungsfähigkeit optimieren. Mit dieser Erweiterung bietet SES Networks eine größere Kapazität, erweitert die Netzabdeckung, steigert seine Effizienz und kann zuverlässiger agieren.

Gleichzeitig bietet SES unter anderem Dienste für Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunknetzbetreiber, Unternehmen, Internetdienstanbieter und öffentliche Auftraggeber.

Steve Collar, CEO bei SES Networks, erklärt: "Die Aufnahme unserer O3b Flotte war atemberaubend. Vom am schnellsten wachsenden Betreiber in 2015 zu unseren Kunden die heute noch mehr O3b Services nachfragen, erreichen wir eine Spitzenkapazität in mehreren Regionen. Wir entwickeln unser Netzwerk aggressiv weiter um cloud-scale Verbindung und Lösungen bereit zu stellen. Unsere end-to-end Netzwerk Services sind vergleichbar mit terrestrischen Netzwerken und ermöglichen es unseren Kunden global high-performance Verbindungen anzubieten."

SES wird im Jahr 2019 in der Konstellation mit Arianespace vier weitere Satelliten starten und somit die Gesamtzahl der O3b-Satelliten auf 20 erhöhen. Die ersten zwölf O3b Satelliten wurden in den Jahren 2013 und 2014 mit drei Sojus-Raketen in eine Erdumlaufbahn gebracht.

