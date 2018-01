(mbb) - Entkarbonisierung, Digitalisierung, Multimodalität – das sind die Stichworte der Zukunft des europäischen Transportes. „Wir stehen am Beginn eines vollständigen Paradigmenwechsels für den Transportsektor“, sagte Infrastrukturminister François Bausch gestern bei einem Bürgerdialog mit der Europäischen Kommission in den Rotondes. „Der Transport ist ein sehr wichtiger Sektor für die Wirtschaft sowie für die Gesellschaft im Allgemeinen.“

Start im März 2018 Die nationale App, die es Luxemburgern ermöglichen soll, durch sogenanntes „Carpooling“ den Stau auf den Straßen zu beseitigen, geht Anfang März 2018 an den Start. Das hat Infrastrukturminister François Bausch gestern in den Rotondes angekündigt: „Wir haben lange an diesem Projekt gearbeitet; die App ist nun einsatzbereit.“ Das Prinzip des Anwenderprogrammes ist, Fahrgemeinschaften zu bilden. Diese Art des Fahrens soll künftig verhindern, dass jeder alleine mit seinem Auto unterwegs ist. Als Entschädigung soll der Fahrer einen Beitrag zu den Fahrkosten von seinen Fahrgästen erhalten.

Diese drei großen Trends, die den Ton für die nächsten Jahre im Bereich Mobilität und Verkehr angeben, sind eine Antwort auf die negativen Effekte, die aus den Fortschritten des Transportsektors entstehen. „Die Europäische Kommission fördert besonders die Transportpolitik, weil Menschen im Mittelpunkt stehen“, sagte die EU-Kommissarin für Mobilität und Transport, Violeta Bulc, gestern. Man solle die „negativen Auswirkungen“ des Transportes – sei es von Menschen oder von Waren – nicht unterschätzen, so die Kommissarin. Dazu gehört die Umweltverschmutzung, besonders weil der Transportsektor für 24 Prozent der CO2-Emissionen auf europäischer Ebene verantwortlich ist. Aber auch die mangelnde Verkehrssicherheit und die gesundheitsbezogenen Ausgaben, die anders verwendet sein könnten, stellen ein Problem dar. Dies sind aus Sicht des Ministers die großen Herausforderungen, vor denen Europa steht.

Emissionen steigen im Transport

Die Entkarbonisierung des europäischen Transportes entspricht den versprochenen Senkungen der CO2-Ausstoße, die die EU und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen des Pariser Übereinkommens unternehmen müssen. „Der Transportsektor ist der einzige Bereich unserer Gesellschaft, in dem die CO2-Emissionen steigen und nicht sinken“, warnte der Luxemburger Infrastrukturminister. „Die größten Anstrengungen müssen also in diesem Bereich erfolgen.“

Darüber hinaus steht die Multimodalität der Verkehrsträger im Mittelpunkt der Gespräche auf europäischer Ebene. Damit ist die Kombination verschiedener Transportmittel gemeint. Die Tram und ihre geplante Entwicklung gehen auch in diese Richtung, betonte Bausch. Denn: Man kann die Tram mit dem Funiculaire nach Pfaffenthal verbinden, aber auch mit dem naheliegenden Zugbahnhof, dem Autoparkplatz und der geplanten Fahrradspur. Außerdem wird zukünftig die Gewohnheit, ein eigenes Auto zu besitzen, und es auch als Haupttransportmittel zu betrachten, veraltet sein, so der Minister. „Ich bin davon überzeugt, dass sich alles noch viel verändern wird. Man könnte sich doch vorstellen, nur dann ein Auto zu haben, wenn man eins braucht.“ Diese Multimodalität soll dann durch eine Digitalisierung des Transportsektors unterstützt werden. „Wir werden die digitalen Werkzeuge haben, um die Multimodalität besser zu leben“, so Bausch. Dank einer App sollte es beispielsweise morgens beim Aufstehen möglich sein, die schnellste, billigste und effizienteste Kombination zu finden, um von einem Punkt A zu einem Punkt B zu kommen.

Die Leitinitiative der EU, der Investitionsplan, trägt ebenfalls zu der Entwicklung des Transportbereiches bei. Angaben der Europäischen Investitionsbank zufolge sind neun Prozent der Mittel in den Verkehrssektor geflossen. „Ein vernetztes, ressourceneffizientes und klimaschonendes Verkehrssystem ist von entscheidender Bedeutung“, schloss die EU-Kommissarin die Diskussionsrunde ab.

Drei Fragen an: Violeta Bulc Violeta Bulc ist seit dem 1. November 2014 als EU-Kommissarin für die Bereiche Mobilität und Transport verantwortlich. In ihrem Herkunftsland, Slowenien, war sie als stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin tätig. Vor ihrer Karriere als Politikerin hat sie Computerwissenschaften und Informationstechnologien studiert. Frau Bulc, Ihr Mandat bei der Europäischen Kommission ist in weniger als zwei Jahren zu Ende. Was sind die Themenbereiche, auf die Sie sich ganz besonders konzentrieren möchten? Ich würde gerne die drei sogenannten „Mobility-Packages“ der Europäischen Kommission durchsetzen. Sie wären von großem Wert für die Reisenden. In Bezug auf die aufregenden neuen Technologien, die jetzt entstehen, würde ich mir wünschen, dass sie eine gute Unterstützung von den verschiedenen Ländern erhalten – seien es die Blockchains oder das autonome Fahren. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten die existierenden EU-Richtlinien im vollem Umfang umsetzen. Die Europäische Kommission hat ein harmonisiertes Mautsystem vorgeschlagen. Wie weit ist dieses Projekt? Wir möchten, dass alle EU-Mitgliedstaaten bis 2030 eine standardisierte Infrastruktur haben. Das betrifft auch das Mautsystem. Es sollte möglich sein, durch alle EU-Länder zu fahren, ohne bei einer Grenze stoppen zu müssen, um beispielsweise eine Vignette zu kaufen. Eine Möglichkeit wäre, dass es einen Anbieter gibt, der den Fahrern durch ganz Europa folgen kann – etwa wie ein Mobilfunkanbieter es machen würde. Dann könnten die Nutzer ihre Reisekosten auf Basis eines monatlichen Abonnements bezahlen. Allerdings ist der Vorschlag noch relativ neu. Der Gesetzgebungsprozess schreitet derzeit voran. Ich hoffe aber, dass wir unter bulgarischem und österreichischem EU-Ratsvorsitz gute Fortschritte machen werden und diesen Vorschlag nächstes Jahr verabschieden können. Zum Thema Transport: In welchen Bereichen könnte sich Luxemburg aus europäischer Sicht verbessern? Wenn Sie sich die europäischen Statistiken anschauen, sehen Sie, dass Luxemburg nicht zu den besten Schülern gehört. Aber angesichts der unglaublichen Investitionen, die derzeit gemacht werden, denke ich, dass Luxemburg in der nächsten Bewertungsphase ganz oben auf der Liste stehen wird. Das Großherzogtum zeigt den richtigen Impuls – wie etwa die multimodale Dimension und die Bereitstellung eines einfachen Zugangs zu einer Vielzahl von Transportmitteln. Ich hoffe, den Fall Luxemburg bald anderen Mitgliedstaaten vorlegen zu können, um ihnen zu zeigen, wie viel man in einer Legislaturperiode vollbringen kann. Das, was in den vergangenen vier Jahren hierzulande gemacht wurde, ist beeindruckend.