(aa) - Auf dem Findel geht die Privatisierungsangst um. Genauer gesagt bei der Flughafenverwaltung ANA. Dort befürchten die Personalvertreter der "Représentations du Personnel de l'Administration de la Navigation Aérienne" (RPAA) und der "Guilde Luxembourgeoise des Contrôleurs de la Circulation Aérienne" (GLCCA), dass Kompetenzen hin zur Flughafengesellschaft lux-Airport verlagert werden und dass sich die Flughafenverwaltung künftig dem Willen dieses privatwirtschaftlichen Unternehmens beugen muss.



Ende April war das Schlichtungsverfahren gescheitert. Im Mai folgte eine Krisensitzung bei Premier Xavier Bettel. Aktuell läuft das Mediationsverfahren. In dieser Situation teilten RPAA und Guilde vor rund zehn Tagen mit: "Ein Streik scheint nun endgültig unvermeidbar". Die Verträge zwischen lux-Airport und ANA, die vom Ministerium ausgearbeitet worden seien, berücksichtigten "in keinem der wichtigen Punkte die Vorschläge und Kompromisse" der RPAA und der Guilde.



Personalvertreter überrascht von DAC-Entscheidung

Minister François Bausch habe die Sorgen der ANA-Angestellten, wonach die Flughafenverwaltung durch Auslagerung von Zuständigkeiten zur Handlangerin der Flughafengesellschaft werden könne, stets als unbegründet hingestellt. Nun habe aber die Direktion für zivile Luftfahrt (DAC) entschieden, dass lux-Airport das alleinige Entscheidungsrecht am Flughafen erhalten solle und sich über den Kompromiss der Personalvertreter hinweggesetzt.



Wie Carlo Komes, Vizepräsident der Guilde, in der vergangenen Woche dem „Luxemburger Wort“ erklärte, sei man nach der Krisensitzung bem Premier und während der bisherigen Sitzungen beim Mediateur im Beisein von Vertretern des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur und der DAC davon ausgegangen, dass lux-Airport als offizielle Flughafenbetreiberin genau definierte Aufgabenbereiche an die ANA abtreten könne.

Kann ein möglicher Streik noch abgewendet werden?



Am Donnerstag ab 11 Uhr steht nun bei dem aus dem Urlaub zurückgekehrten Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsminister François Bausch eine neue Gesprächsrunde im Streit um die mutmaßliche Privatisierung und Kompetenzverlagerung an – bevor Ende August dann die dritte Sitzung beim Mediateur ansteht. Die Gewerkschaft OGBL und Vertreter der Guilde sprachen am Mittwochnachmittag von einem "Treffen der letzten Chance", um den Konflikt um die Zukunft der Flughafenverwaltung doch noch zu lösen und einen möglichen Streik abzuwenden.