Zukünftige Krisen: Warten auf den Schwarzen Schwan

Der Auslöser der nächsten Wirtschaftskrise könnte aus einer unerwarteten Richtung kommen.

In der Nacht vom 1. zum 2. September 1859 spielten in weiten Teilen Europas und Nordamerikas die gerade erst installierten Telegrafenanlagen verrückt. Nicht wenige Bediener der Fernschreiber erhielten Elektroschocks, Telegrafenmasten warfen Funken und die Papierstreifen in den Empfängern fingen Feuer.

Ihren Ursprung hatte das Ereignis etwa 150 Millionen Kilometer entfernt: Gewaltige Eruptionen der Sonne sandten Millionen Tonnen elektrisch aufgeladener Partikel aus, die wenige Minuten später auf die Erde trafen ...