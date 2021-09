Weil der Name zu sehr an das Getränk Champagner erinnert, haben sich französische Champagnerhersteller beschwert.

Zu nah am Champagner

„Champanillo“-Bars droht nach EuGH-Urteil Ärger

Weil der Name zu sehr an das Getränk Champagner erinnert, haben sich französische Champagnerhersteller beschwert.

(dpa) - Zwei spanische Tapas-Bars können nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) Probleme bekommen, weil ihr Name „Champanillo“ an das Getränk Champagner erinnert. Der EuGH entschied am Donnerstag, dass sich auch Anbieter von Dienstleistungen an EU-Regeln zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen halten müssen. Entscheidend ist demnach, ob der Verbraucher durch einen Namen veranlasst wird, einen unmittelbaren gedanklichen Bezug zu der geschützten Ware herzustellen. Das müsse letztlich aber das zuständige nationale Gericht prüfen, hieß es.

Wie der Klimawandel sich auf den Weinbau in Luxemburg auswirkt Höhere Temperaturen erlauben anspruchsvollere Rebsorten, aber die Winzer kämpfen zunehmend mit Extremwettern.

Hintergrund der Entscheidung ist die Klage einer Einrichtung zum Schutz der Interessen der Erzeuger von Champagner. Sie will die Verwendung des Begriffs „Champanillo“ verbieten, was im Spanischen so viel wie kleiner Champagner bedeutet. Die Verwendung verletze die geschützte Ursprungsbezeichnung „Champagne“, argumentiert sie.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.