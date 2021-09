Unternehmen bekämpft Zigarettenmüll in Luxemburg

Bußgeldkatalog gegen Umweltsünder Schluss mit der Wegwerfgesellschaft

In Zukunft wird es in Luxemburg strengere Strafen in Fällen von Umweltverschmutzung geben. Der Entwurf zur Abänderung des Abfallgesetztes und eines großherzoglichen Reglements, in dem ein detaillierter Bußgeldkatalog verfasst wurde, ist vom Ministerrat angenommen worden.