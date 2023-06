Luxemburger Online-Plattform soll Kompetenzen fördern und Talente in die Betriebe bringen.

Zentrale Anlaufstelle, wenn es um Digitalisierung geht

(MeM) - Die Nachfrage nach digitalen Kompetenzen ist in Europa und insbesondere in Luxemburg so hoch wie nie zuvor. Premierminister Xavier Bettel, der auch Minister für Kommunikation und Medien sowie Digitalisierung ist, kündigte am Montag den Start der neuen Plattform digitalskills.lu im Foyer Européen an.

„In dem Maße, wie sich neue Technologien beschleunigen, vergrößert sich die Kluft zwischen den verfügbaren digitalen Kompetenzen und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes“, teilt das Medienministerium dazu mit. Die Regierung, die Handelskammer und die Handwerkskammer haben darum die „Digital Skills and Jobs Coalition Luxembourg“ ins Leben gerufen. Diese nationale Koalition, die eine Fortsetzung einer von der Europäischen Kommission getragenen Initiative ist, hat das Ziel, alle an digitalen Kompetenzen interessierten Parteien des Landes zusammenzubringen und Projekte in diesem Bereich zu fördern. Mit als 60 aktiven Mitgliedern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zählt die Initiative.

Die Plattform „digitalskills.lu“, die am Montag online ging, soll Plattform zentrale Anlaufstelle sein, um alle Informationen über digitale Kompetenzen in Luxemburg und Europa zusammenzufassen, dazu gehören Ausbildungsangebote, aktuelle Nachrichten und Veranstaltungen im Zusammenhang mit digitalen Kompetenzen.

Digitale Kenntnisse ausbauen

Anne Calteux, Vertreterin der Europäischen Kommission in Luxemburg, erklärte zur Initiative: „Sie passt perfekt zu dem Ziel des Europäischen Jahres der Kompetenzen, dass 80 Prozent der Europäer bis 2030 mindestens über digitale Grundkenntnisse verfügen sollen, während es derzeit nur 54 Prozent sind. Außerdem müssen wir die Kompetenzen der Arbeitnehmer mit den Bedürfnissen der Arbeitgeber in Einklang bringen, indem wir eng mit den Sozialpartnern und den Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen, zusammenarbeiten“.

Carlo Thelen, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, sagte: „Digitale Kompetenzen sind entscheidend, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken und die Produktion in den Unternehmen zu sichern. Dazu brauchen wir Führungskräfte und Mitarbeiter, die gut in der Digitalisierung geschult sind. Wir müssen unsere Anstrengungen unbedingt fortsetzen, insbesondere um die digitale Technologie stärker in Unternehmen und öffentliche Dienste zu integrieren.“

Tom Wirion, Generaldirektor der Handwerkskammer, sagt: „Die Pandemie hat uns deutlich gezeigt, dass die Unternehmen, die in Bezug auf die Digitalisierung am weitesten fortgeschritten sind, nicht nur Widerstandsfähigkeit bewiesen haben, sondern viele von ihnen sogar neue Märkte erschließen konnten. Unter anderem durch die Digitalisierung kann das Handwerk in allen Sektoren wettbewerbsfähig und attraktiv bleiben.“

